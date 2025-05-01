Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kafede Vatandaşlarla Sohbet Etti

cumhurbaskani-erdogan-kafede-vatandaslarla-sohbet-etti

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ İÇİNDE YURDA DÖNÜŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi faaliyetlerini sürdürerek İtalya’daki temaslarını tamamladıktan sonra dün gece yurda döndü. Dönüşünde partisinin grup toplantısına katılan Erdoğan, Ankara’da bir kafede Türk kahvesi içerek günün yorgunluğunu üzerlerinden atmayı tercih etti.

VATANDAŞLARLA EĞLENCELİ ANLAR

Kafede oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine burada vatandaşlarla sohbet ederek samimi bir hava yarattı. Ayrıca, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı.

ÖNEMLİ

Gündem

Engin Polat Ve Babası Hapis Cezası

Engin Polat ve babası Sezgin Polat, vergi suçu nedeniyle 5 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, muhasebecileri Ahmet Gün de 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.
Gündem

Şanlıurfa’da Sağlık Raporu Soruşturması Yapıldı

Şanlıurfa'da, usulsüz sağlık raporu vererek askerlikten muafiyet sağladığı belirlenen 35 kişi gözaltına alındı; aralarından 11'i tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.