Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kafede Vatandaşlarla Sohbet Etti

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ İÇİNDE YURDA DÖNÜŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi faaliyetlerini sürdürerek İtalya’daki temaslarını tamamladıktan sonra dün gece yurda döndü. Dönüşünde partisinin grup toplantısına katılan Erdoğan, Ankara’da bir kafede Türk kahvesi içerek günün yorgunluğunu üzerlerinden atmayı tercih etti.

VATANDAŞLARLA EĞLENCELİ ANLAR

Kafede oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine burada vatandaşlarla sohbet ederek samimi bir hava yarattı. Ayrıca, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı.