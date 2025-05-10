Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararlılıkla Terörden Kurtulacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mayıs 2025’te İstanbul’da düzenlenen “Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye” programında önemli mesajlar verdi. Anneler Günü’nü kutlayarak, terörsüz bir ülke için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, kadına şiddete sıfır tolerans gösterdiklerini ve aile kurumunu güçlendirme hedeflerini tekrar dile getirdi. “Her an müjdeleri alabilirsiniz” diyerek halkın beklentilerini yükselten Erdoğan, “Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa edeceğiz.” şeklinde konuştu.

ANNELER GÜNÜ MESAJI

Erdoğan, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak, “Haklarını ne yaparsak yapalım ödeyemeyeceğimiz annelerimize hayırlı, mutlu, bereketli ömürler diliyorum” dedi. Kendi annesiyle duygusal anılarını paylaşan Erdoğan, “Anneciğim, ‘Cennetin kokusunu almak istiyorum’ derdim, o gülerdi.” sözleriyle duygu dolu anlarını dile getirdi. Özellikle şehit ve gazi annelerini selamlayan Erdoğan, Filistin’deki soykırımda hayatını kaybeden Gazzeli anneleri de anarak, “Bizim inancımızda anneler kutsal bir yerdedir. Cennet annelerin ayaklarının altındadır” dedi.

ANNELERİN VE ŞEHİT ANNELERİNİN DEĞERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, “Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı’nın düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Kadın Kollarına teşekkür ediyorum.” sözleriyle başladı. Annelerin haklarını ödeyemeyeceklerini belirten Erdoğan, şehit annelerine özel selam göndererek, “Onların Anneler Günü’nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum.” dedi. Gazilerin annelerine olan saygısını vurgulayan Erdoğan, “Vatanına, bayrağına… hepsi birer cesaret ve merhamet abidesi bu vatan evlatlarını yetiştiren anne babalarla ne kadar iftihar etsek azdır.” ifadelerini kullandı.

KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesine bağlı kalacaklarına dikkat çeken Erdoğan, kadına yönelik şiddeti önleyecek 6284 sayılı yasanın uygulanmasının öncelikleri olduğunu belirtti. Kadına şiddet uygulayanların gereken en ağır cezayı alması için çalışacaklarını ifade eden Erdoğan, 2025’te Aile Yılı ilan ettiklerini, bu kapsamda doğum ve evlilik yardımlarını artırdıklarını kaydetti.

TERÖR BELASINDAN KURTULMA VAADİ

Terörsüz bir Türkiye hedeflerinin olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Terör belasından ülkemizi kurtarmaya kararlıyız.” diyerek, güvenlik birimlerinin etkin çalıştığını belirtti. Ülke içinde ayrıştırma çabalarına karşı duracaklarını dile getiren Erdoğan, büyüme ve kalkınmanın temeli olan Türkiye Yüzyılı için birlikte hareket etme çağrısında bulundu. “Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız” şeklinde son sözlerini dile getiren Erdoğan, Türkiye’nin geleceği için umut dolu bir mesaj vermiş oldu.