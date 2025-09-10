Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısı ve bu duruma karşı atılacak olan ortak adımlar üzerinde duruldu.

ISRAİL’İN SALDIRISI VE TEPKİLER

Erdoğan, İsrail’in bölgedeki çatışmaları ve gerilimleri artırmayı hedefleyen, dost ve müttefik Katar’ın egemenliğini açıkça ihlal eden saldırısını lanetledi. Menfur saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini sunan Erdoğan, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Katar ve halkının yanında olacağını vurguladı. Ayrıca, iki lider, Gazze’deki katliamın bir an önce durdurulması için işbirliklerine devam etme konusunda anlaşma sağladı.