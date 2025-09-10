Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-ile-gorustu

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısı ve bu duruma karşı atılacak olan ortak adımlar üzerinde duruldu.

ISRAİL’İN SALDIRISI VE TEPKİLER

Erdoğan, İsrail’in bölgedeki çatışmaları ve gerilimleri artırmayı hedefleyen, dost ve müttefik Katar’ın egemenliğini açıkça ihlal eden saldırısını lanetledi. Menfur saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini sunan Erdoğan, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Katar ve halkının yanında olacağını vurguladı. Ayrıca, iki lider, Gazze’deki katliamın bir an önce durdurulması için işbirliklerine devam etme konusunda anlaşma sağladı.

ÖNEMLİ

Gündem

MHP’li Başkan G. Ö. Hakkında Şantaj!

MHP Çayırova İlçe Başkanı G.Ö., eski bir parti yöneticisi tarafından şantaj ve tehdit iddiasıyla savcılığa şikayet edildi. İddiaya göre, Y.S. tehdit ediliyordu.
Dünya

İngiltere’de Herzog İçin Yakalama Talebi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un İngiltere seyahati öncesi, Filistin destekçileri Herzog hakkında Gazze'deki saldırıları teşvik ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurarak yakalama talep etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.