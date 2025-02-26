Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kongremiz Yeni Başlangıçtır

CUMHURBAŞKANININ KONGRE AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na başkanlık ediyor. Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, “AK Parti siyasetinde her kongre yasal bir zorunluluğun anlam ve önemine sahiptir. Bizim her kongremiz yeni bir başlangıcı temsil eder.” dedi. Önümüzdeki dönemde partinin, ittifakının ve ülkenin büyük bir şahlanış yaşayacağı belirten Erdoğan, bunun işaretlerini şimdiden görmeye başladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, muhalefetin tutumunu eleştirerek, “Muhalefetin hazımsızlığını gayet normal karşılıyoruz. Sandalyelerin ve ithamların havada uçuşmadığı bir kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması normaldir.” şeklinde konuştu. Erdoğan, bunun kendileri için bir kıymeti olmadığını vurguladı. “Cumhur İttifakı Türkiye’nin teminatıdır.” diyerek, kuruluşlarından itibaren istişareyi ve ortak aklı siyasetin merkezine yerleştirdiklerini belirtti. Hükümetin “Bütün işlerinizde dosdoğru olun, istişareyi elden bırakmayın.” şeklindeki uyarısını da aktardı.

KONGRE SÜRECİ DEĞERLENDİRMESİ

Toplantıda kongre süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, ilçe başkanlıklarında yüzde 60 ve il başkanlıklarında yüzde 70 civarında değişim olduğunu açıkladı. MKYK’da 34 kişinin görevini devrettiğini belirten Cumhurbaşkanı, “Bayrak yarışı havasında alnımızın akıyla tamamladık. AK Parti her konuda olduğu gibi kongrelerinde de farkını çok net biçimde ortaya koymuştur.” dedi. Ayrıca, Ankara’daki büyük kongre sırasında salonun dışında 60 bin kişinin bulunduğunu ifade etti.

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kongreye gönderdiği anlamlı çiçek aranjmanını da değerlendirdi. Bahçeli’ye teşekkür eden Erdoğan, bu sembolün kendilerini mutlu ettiğini belirtti.