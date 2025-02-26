Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongreyi Değerlendirdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KATILDIĞI TOPLANTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda başkanlık yapıyor. Erdoğan, sözlerine AK Parti siyasetinde her kongrenin yasal bir zorunluluk taşıdığını belirterek başlıyor. “Bizim her kongremiz yeni bir başlangıcı temsil ediyor. Önümüzdeki dönem partimiz, ittifakımız, iktidarımız ve en nihayetinde ülkemiz açısından bir şahlanış olacaktır. Bunun işaretlerini şimdiden görmeye başladık” diyor.

Erdoğan, muhalefetin tutumunu da eleştiriyor. “Muhalefetin hazımsızlığını gayet normal karşılıyoruz. Sandalyelerin ve ithamların havada uçuşmadığı bir kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması normaldir. Bunların bizim nazarımızda bir kıymeti yoktur” şeklinde ifadelere yer veriyor. Ayrıca, “Cumhur İttifakı Türkiye’nin teminatıdır. Biz kuruluşundan beri istişareyi ve ortak aklı siyasetimizin merkezine yerleştirmiş bir kadroyuz” diyor.

KONGRE SÜRECİ DEĞERLENDİRMESİ

Kongre sürecine yönelik değerlendirmeler de yapılıyor. Erdoğan, ilçe başkanlıklarında yüzde 60, il başkanlıklarında yüzde 70 oranında değişime gidildiğini belirtiyor. “MKYK’da 34 kardeşimiz görevini devretti. Bayrak yarışı havasında alnımızın akıyla tamamladık” ifadesini kullanıyor. AK Parti’nin kongrelerdeki farkını net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtiyor ve kongre sürecinde görev alan tüm kardeşlerine teşekkür ediyor. “Ankara’daki büyük kongremiz sırasında salonun dışında 60 bin kişi vardı” diyerek katılımcı sayısını vurguluyor.

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Son olarak, Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de teşekkür ediyor. “Bahçeli’nin kongremize gönderdiği anlamlı çiçek aranjmanı bizi memnun etmiştir, mutlu etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde sözlerini sonlandırıyor.