Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luxon’u Kabul Etti

İKİ LİDER ARASINDAKİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon’u kabul etti. Beşiktaş’taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen bu önemli görüşmede iki lider, Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı.

TARİHİ DOSTLUK VE İŞ BİRLİĞİ

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yeni Zelanda arasında köklü dostluk bağları bulunduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin, Yeni Zelanda’yı Pasifik bölgesinin önemli bir ortağı olarak değerlendirdiğini belirten Erdoğan, iki ülke arasında ticaret, ulaşım ve savunma sanayii gibi alanlarda atılan adımlarla iş birliğini güçlendirmek için çaba gösterdiklerini ifade etti.

KÜRESEL SORUNLARA YAKLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya genelinde ciddi sınamalar ile karşı karşıya olunduğunu ve Gazze’deki İsrail saldırılarının durması adına Türkiye’nin aktif rol üstlendiğini kaydetti. Ayrıca, bölgede kalıcı barışın ancak iki devletli çözüm ile sağlanabileceğine vurgu yaptı. Kabul sırasında Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.