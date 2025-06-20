Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merz ile görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel konular ve özellikle İsrail ile İran arasındaki çatışma ele alındı.

BÖLGE GÜVENLİĞİNE TEHDİT AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede “İran ile nükleer anlaşmazlıkların çözüm yolunun müzakere masasından geçtiğini” vurguladı. Erdoğan, “İsrail’in İran’a saldırısı ile başlayan çatışmalı süreç, bölge güvenliğine yönelik tehdidi en üst seviyeye çıkardı” dedi.

GÖÇ SORUNUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Erdoğan, İsrail saldırıları ile tetiklenen şiddet sarmalının sonuçlarının hem bölgeye hem de Avrupa’ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali bakımından zarar verebileceği konusunda uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin çatışmanın sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması yolundaki çabalarının devam edeceğini belirtti.