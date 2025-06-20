Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merz ile görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgedeki konular üzerinde duruldu.

BÖLGE GÜVENLİĞİNE TEHDİT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında, “İran ile nükleer anlaşmazlıkların çözüm yolu müzakere masasından geçiyor” dedi. Ayrıca, İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliğine yönelik tehdidi en üst seviyeye çıkardığını belirtti.

Erdoğan, İsrail saldırıları ile meydana gelen şiddet sarmalının sonuçlarının, bölge ve Avrupa’ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali bakımından zarar verebileceğine dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye’nin çatışmanın sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması için gösterdiği gayretlerin süreceğini ifade etti.