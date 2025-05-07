Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle bir kahvaltıda bir araya geldi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMALARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milletvekilleriyle yapılan istişare ve değerlendirme toplantısına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Kahvaltıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Çelik, “Cumhurbaşkanımız Genel Merkezimizde yaptığı toplantılara devam ediyor. Bugün 50 milletvekilimiz bu toplantıya katıldı. Toplantıya Bakanlar Kurulu üyelerimiz de hazır bulundu. İç ve dış politikalarla ilgili ve milletvekillerimizin illeriyle ilgili gündeme dair konular görüşüldü. Soruları Cumhurbaşkanımız yanıtladı. Cumhurbaşkanımız, ilgili bakan arkadaşlarımıza yönlendirerek talimatlandırdılar.” dedi.

CUMHUR İTTİFAKI VE TERÖRSÜZ Türkiye HEDEFİ

Çelik, Cumhurbaşkanımızın konuşmasında Cumhur İttifakı’nın önderlik ettiği terörsüz Türkiye hedefine yönelik hassasiyet gösterilmesi ve destek verilmesi gerektiğini vurguladıklarını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet politikası olduğunu ifade eden Çelik, sürecin tüm yönleriyle takip edilmesi gerektiğini dile getirdi. PKK’nın silah bırakma kararını açıklama gerekliliği ve PKK’nın feshi sürecinin yeni bir aşama olacağına dikkat çekti.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN ÇATIŞMASINA TEPKİ

Dün akşam geç saatlerde Hindistan ile Pakistan arasında bir gerilim ortaya çıktı. Hindistan’ın Pakistan’a yönelik savaş uçaklarıyla saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Çelik, “Biz Pakistan’a yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Hindistan tarafı bunu daha önceki terör saldırılarına bir karşılık olarak ifade ediyor. Pakistan, terörün araştırılmasıyla ilgili kapsamlı bir komisyon kurulmasını istemiştir. Doğru olan da budur.” şeklinde konuştu. Sivil alanları hedefleyecek şekilde yapılan bu saldırıları şiddetle kınadıklarını vurguladı.