Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan’ı Karşıladı

ERMENİSTAN BAŞBAKANI’NIN TÜRKİYE ZİYARETİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme çerçevesinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan’ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi bir törenle karşıladı. Törenin ardından iki lider, heyetlerini takdim ederek görüşmeye geçti.

KABULDE YER ALAN İSİMLER

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Liderler arasındaki görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Bu, başbakanlık düzeyindeki ilk görüşme olarak öne çıkarken, gündeme ilişkin çeşitli konular ele alındı. Paşinyan, en son Haziran 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başlama töreni için Türkiye’ye gelmişti.

TARİHİ BİR ZİYARET OLARAK DEĞERLENDİRME

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, ziyarete dair açıklamasında, “Görüşmede bölgesel tüm konular ele alınacak. Bu tarihi bir ziyaret. Çünkü bu, bir Ermeni liderin bu düzeydeki ilk ziyareti olacak.” ifadesini kullandı.

GÖRÜŞMENİN STRATEJİK ÖNEMİ

Ziyaret, Türkiye ile Ermenistan arasındaki 2022’den bu yana süren normalleşme sürecinin kritik bir aşamaya geldiğini gösteriyor. İsrail-İran savaşı ve Dağlık Karabağ sonrası değişen dengeler bağlamında, Ermenistan’ın Türkiye ile doğrudan temas kurması Kafkasya’daki jeopolitik dinamikleri yeniden şekillendirebilir.