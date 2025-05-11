Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler ve çeşitli bölgesel, küresel konular tartışıldı. Erdoğan, bu görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin’e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul’da devam etmesinin memnuniyetle karşılandığını, Türkiye’nin kalıcı bir çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, barışa ulaşma yolunda bir fırsat penceresinin açıldığını ve kapsamlı bir ateşkesin bu barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını vurguladı.

Erdoğan ve Macron, Bölgesel ve Küresel Konuları Ele Aldı

Görüşmede Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkiler ile çeşitli bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi için tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesis edilmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak da dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna’nın yeniden inşa süreçlerinin dikkatli bir şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Putin: 15 Mayıs’ta İstanbul’da Görüşelim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” açıklamasında bulundu. Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi. Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne vurgu yapan Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini ve Türkiye’de müzakerelerin yapılması için bu fırsatı sağlamasını rica etti. Putin, “Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapma kararlılığındayız” dedi.