Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le Telefonla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de yapılan Trump-Putin ve Trump-Zelenski görüşmelerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmenin detaylarını Rus haber ajansı Interfax duyurdu. İki liderin gündeminde Ukrayna yer aldı. Ayrıca, bölgesel konular da görüşüldü.

ALASKA ZİRVESİNİN ARDINDAN GÖRÜŞMELER

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da bir araya geldi. Bu zirvede de yine Ukrayna konusu ön plandaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, Alaska zirvesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtip, Türkiye’nin barış için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

LAVROV’DAN İSTANBUL ANLAŞMASINA ATIF

Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Ukrayna’daki savaşa dair yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Ukrayna krizinin temel nedenlerini giderek daha iyi anlamaya başladığını dile getirdi. Lavrov, “Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantileri konusunda, 2022 İstanbul Anlaşması iyi bir örnek” diyerek, “Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantisinin sağlam olmasından yanayız. Güvenlik konusundaki sorular Rusya olmadan çözülemez” şeklinde açıklamalar yaptı.