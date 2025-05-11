Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler ve ayrıca bölgesel ile küresel konular üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldı. Erdoğan, Putin’e Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının olumlu karşılandığını belirtti. Türkiye’nin kalıcı çözüm sağlamak amacıyla yapılacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca, barışa ulaşmak için bir fırsat penceresinin açıldığını ve kapsamlı bir ateşkesin, barış görüşmeleri için gereken ortamı oluşturacağını vurguladı.

ERDOĞAN VE MACRON’UN GÖRÜŞMESİNDEKİ TEMALAR

Görüşmelerde Türkiye ile Fransa arasındaki iki taraflı ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi için tarihi bir dönüm noktasına gelindiğini, bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barış sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapma konusundaki isteklerini dile getirdi. Ayrıca Ukrayna ile Rusya arasındaki barış müzakerelerinin başlaması ve Ukrayna’nın yeniden inşası süreçlerinin dikkatle yürütülmesi için iş birliğinin sürdürülmesinin önemini belirtti.

PUTİN’DEN İSTANBUL’DA GÖRÜŞME TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” ifadesini kullandı ve 15 Mayıs’ta İstanbul’da koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi. Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki rolüne değinen Putin, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisiyle müzakerelerin İstanbul’da yapılması konusunda böyle bir fırsat sağlayacağını umuyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini bekliyorum. Ciddi müzakerelere yapmaya kararlıyız” değerlendirmesinde bulundu.