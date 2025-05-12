Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Macron’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler üzerinde duruldu. Erdoğan, Putin’e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin İstanbul’da devam etmesi yönündeki ifadesinin memnuniyetle karşılandığını, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak olan görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu aktardı. Ayrıca, barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin açıldığını ve kapsamlı bir ateşkesin, barış görüşmeleri için gerekli ortamı hazırlayacağını ifade etti.

erdoğan ve macron, önemli konuları tartıştı

Görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler üzerinde konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi bakımından tarihi bir eşik noktasına gelindiğini belirtti. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söylerken, Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barış sağlanmasına yönelik müzakerelere ev sahipliği yapma dahil her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca, kalıcı barış müzakerelerine başlanılması ve Ukrayna’nın yeniden inşası süreçlerinin dikkatle yürütülmesinde iş birliğinin sürdürülmesinin önemini dile getirdi.

putin: görüşmeler 15 mayıs’ta istanbul’da olmaya hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” dedi ve Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan görüşmelerin yeniden başlaması önerisinde bulundu. Putin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki rolünün önemine dikkat çekerek, Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi. Ayrıca, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmem var. Kendisiyle Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlanmasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.