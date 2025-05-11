Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Macron’la görüştü

ERDOĞAN, PUTİN VE MACRON’LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Bu görüşmelerde Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul’da devam etmesi yönündeki isteğinin memnuniyetle karşılandığını belirtti. Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Erdoğan, barışa ulaşma noktasında bir fırsat penceresinin açıldığını, kapsamlı bir ateşkesin sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli zemin oluşturacağını ifade etti.

FRANSA İLE GÖRÜŞMEDE STRATEJİK TEMALAR ÖNE ÇIKTI

Görüşmeler sırasında Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkiler yanı sıra global ve bölgesel konular da masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi noktasında tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapma da dahil olmak üzere her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu açıkladı. Ayrıca, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerinin başlaması ve Ukrayna’nın yeniden inşası süreçlerinin titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

PUTİN’DEN İSTANBUL ÇAĞRISI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen bir basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” açıklamasında bulundu. Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlamasını önerdi. Putin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekti. Erdoğan ile görüşeceğini belirten Putin, Türkiye’de müzakerelerin yapılması için bir fırsat sağlanmasını rica etti. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umduğunu ifade etti.