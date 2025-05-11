Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Macron’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin’e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin İstanbul’da tekrar başlaması yönündeki ifadesinin memnuniyetle karşılandığını belirtti. Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşacak müzakerelere ev sahipliği yapma konusunda hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, barışın sağlanmasında bir fırsat penceresinin aralandığını ve kapsamlı bir ateşkesin barış görüşmeleri için gerekli zemini oluşturacağını dile getirdi.

İlişkiler ve Barış Müzakereleri Üzerine

Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiler ve bölgesel ile küresel meseleler görüşmelerde ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın sona ermesi açısından tarihi bir eşik olduğunu, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmasını da kapsayan her türlü katkıyı sunmaya açık olduğunu ifade etti. Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerinin başlanması ve Ukrayna’nın yeniden inşa sürecinin titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Putin’den İstanbul’da Görüşme Teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Moskova’da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” dedi ve 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin başlamasını önerdi. Putin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki rolüne vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapacağını belirtti. Putin, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz olacak. Kendisiyle Türkiye’de müzakerelerin gerçekleştirilmesi için böyle bir fırsat sağlamasını istirham ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma niyetini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakerelere girmeye kararlıyız” değerlendirmesinde bulundu.