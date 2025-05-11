Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Macron’la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye ile Rusya’nın ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmesinde Putin’e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının sevindirici olduğunu ifade etti. Türkiye’nin kalıcı bir çözüme ulaşma noktasında müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, barışa ulaşılması açısından bir fırsat penceresinin açıldığını ve kapsamlı bir ateşkesin barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturduğunu söyledi.

Türkiye ve Fransa İkili İlişkileri Üzerine Görüşme

Görüşmede Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konulara da değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi konusunda tarihi bir dönüm noktasına gelindiğini, bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunun altını çizdi. Ayrıca, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna’nın yeniden inşa süreçlerinin dikkatle yürütülmesinde iş birliğinin sürdürülmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Putin’in Açıklamaları ve İstanbul Görüşmeleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen bir basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” şeklinde bir açıklamada bulundu. Ayrıca, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlamasını teklif etti. Putin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini ifade etti. “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız” değerlendirmesinde bulundu.