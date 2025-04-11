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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile buluştu

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Antalya Diplomasi Forumu tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bu etkinlik, Belek Turizm Bölgesi’ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

DÜNYA LİDERLERİ İLE BİR ARADA

Bu yıl “Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek” ana temasıyla düzenlenen forum, birçok dünya liderini ağırlıyor. Bu çerçevede, dikkatler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara’nın görüşmesine odaklandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün başlayan 4’üncü Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak için Türkiye’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, forum süresince bir araya geldi. İkilinin gündeme dair çeşitli konuları ele alması bekleniyor.

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