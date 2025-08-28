Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona’yı inceledi

GENÇLERE MAVİ VATAN ANLATILIYOR

Türkiye, genç nesillere Mavi Vatan’ı tanıtmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan Programı’na katılım sağladı. Programda yaptığı konuşmada, “milli savunma sanayii” üzerinde durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli uçak gemisinin test rampasının son modül kaynağını gerçekleştirdi ve ardından işçilerle bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

MİLLİ UÇAK GEMİSİ HEDEFİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a milli uçak gemisinin maketini hediye etti. Erdoğan, “Bunun inşallah bir büyüğünü bu tersanemizde inşa edeceğiz ve böylece çok daha farklı bir konuma sıçramış olacağız” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Gerek komutanlarımızla gerek mimar ve mühendislerimizle beraber durmak yok, yola devam diyeceğiz” diyerek projeye olan kararlılığını vurguladı.

EMİNE ERDOĞAN’A KAMPANA TAKDİMİ

İstanbul Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte programa katılan Emine Erdoğan’a simgesel TCG Savarona gemi kampanasını takdim etti. Emine Erdoğan’ın, denizcilikte devlet büyüklerini ve komutanları selamlamak için kullanılan silistre düdüğü figürlü kolye taşıdığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının rengi olan beyaz kıyafet giydiği gözlemlendi.

SAVARONA YATI ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından restore edilip donanmaya kazandırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti.

SİLİSTRE DÜDÜĞÜYLE KARŞILANDILAR

Yatta görevli subaylar, Erdoğan çiftini silistre düdüğü çalarak karşıladı. Emine Erdoğan, bu geleneksel karşılamaya boynundaki silistre düdüğünü çalarak yanıt verdi.