Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona’yı ziyaret etti

TÜRKİYE, GENÇLERE MAVİ VATAN’IN ÖNEMİNİ ANLATIYOR

Türkiye, genç nesillere Mavi Vatan’ın değerlerini anlatmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan Programı’na katılım gösterdi. Burada konuşma yapan Erdoğan, ‘milli savunma sanayii’ konusunun önemine dikkat çekti. Program dahilinde, milli uçak gemisinin test rampasının son modül kaynağını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı, ardından işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

MİLLİ UÇAK GEMİSİ İLE YOLA DEVAM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, milli uçak gemisinin maketini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti. Erdoğan bu bağlamda, “Bunun inşallah bir büyüğünü bu tersanemizde inşa edeceğiz ve böylece çok daha farklı bir konuma sıçramış olacağız. Gerek komutanlarımızla, gerek mimar ve mühendislerimizle beraber durmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı.

İstanbul Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile programa katılan Emine Erdoğan’a simgesel TCG Savarona gemi kampanasını takdim etti. Emine Erdoğan’ın denizcilikte görevlilere selam verme amacıyla çalınan silistre düdüğü figürlü kolye taşıdığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın rengi olan beyaz kıyafetle katılması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından restore edilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası olan Savarona yatını ziyaret etti. Yatta görevli subaylar, Erdoğan çiftini silistre düdüğü çalarak karşıladı. Emine Erdoğan, boynundaki silistre düdüğünü çalarak karşılık verdi.