Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Zengin Ülkeler Kategorisine Hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in Tiencin şehrinde gerçekleştirdiği Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’nin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in zirveye katıldığını anımsatarak, katılımlarının, Asya ülkeleriyle olan ilişkilerinin önemini gösterdiğini belirtti. Teşkilatın 1996’dan beri dinamik bir dönüşüm geçirdiğine dikkat çeken Erdoğan, “Teşkilat, ekonomik ve ticari işbirliğini ön plana çıkartarak bir kimlik kazanıyor ve küresel sorunların çözümünde de rol oynamayı amaçlıyor” dedi.

ŞANGHAY RUHU VE DİYALOG ORTAMLARI

Erdoğan, “Şanghay Ruhu” başlığı altında yer alan eşitlik, istişare, karşılıklı güven, farklılıklara saygı ve ortak kalkınma ilkelerinin, 2019’da ilan edilen Yeniden Asya Girişimi ile örtüştüğünü ifade etti. Zirvede Türkiye’nin çok taraflı diplomasi geleneği hakkında konuştuğunu dile getiren Erdoğan, “Gazze’deki soykırımı gündeme getirdim. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ekonomik ilişkilerimizi daha dengeli hale getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Zirve boyunca diğer ülkelerin liderleriyle de önemli görüşmeler yaptıklarını belirten Erdoğan, bu görüşmelerde İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını değerlendirdiklerini söyledi.

Bir gazetecinin, Çin ile Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki konumuna dair sorusuna cevap veren Erdoğan, “Çin, Türkiye’nin bölgesel önem ve etkisinin farkında” dedi. “Ekonomik ilişkilerden dijital teknolojilere pek çok alanda işbirliği fırsatlarını değerlendiriyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkedeki ilişkilerin geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, “Uluslararası sistemlerin tıkandığı bir dünyada normalleşmenin hakkaniyet temelinde çözümlerle sağlanacağına inanıyoruz” şeklinde görüş belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine değinen Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşı için adil bir barışın sağlanması için müzakerelerin önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin İstanbul’daki müzakerelerin kapısını açtığını hatırlatan Erdoğan, “Müzakerelerin aşamalı olarak yükseltilmesini hedefliyoruz” dedi. Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmede enerji alanındaki işbirliklerini de ele aldıklarını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesiyle ilgili görüşlerini paylaşan Erdoğan, bu kararın BM’nin varoluş nedenine uygun olmadığını belirtti. Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çeken Erdoğan, “İsrail’in soykırımı hiçbir zaman unutulmayacak ve Filistin’in sesinin kısılması hatadır” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, Filistin konusunda adımları atmaya devam edeceğini de vurgulayıp, “Filistin meselesi, BM Genel Kurulu’nda önemli bir yere sahip olacak” dedi.

Suriye’deki duruma da değinen Erdoğan, komşu ülkede huzurun sağlanmasını istediklerini dile getirdi. “Suriye’nin yeniden huzura kavuşmasını hedefliyoruz. Her kim süreci baltalamaya çalışırsa bunun faturasını ödeyecek” diyen Erdoğan, Suriye’nin bütün renkleriyle bir bütün olmasının önemini vurguladı. Savaş baronlarının kaybedeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin her zaman barışten yana olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki gelişmelerin olumlu gittiğini, enflasyon ve işsizlikteki düşüşlerin devam edeceğini belirtti. “12. ve 2. çeyrek büyüme rakamlarının güçlü olduğunu düşünüyoruz” diyen Erdoğan, Türkiye’nin kişi başı milli gelirde üst gelirli ülkeler grubuna girmesinin muhtemel olduğunu aktardı. Ekonomik büyüme ile birlikte, “Finansal koşullarda iyileşme sürecek” dedi. Ayrıca, kalkınmaya yönelik kaynakların, terörle mücadele yerine üretim ve istihdam için harcanacağını ortaya koydu.

Erdoğan, Türkiye’nin büyümeye, işsizlik ve enflasyonla mücadeleye, ekonomik ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceğini belirterek sözlerini tamamladı.