Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vargas’tan forma aldı

ERDOĞAN, A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI’NI AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi’nde 6’da 6 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kabul etti. Bu ziyarette teknik heyet ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bahçelievler’deki bir otelde düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesindeki kabulde, oyuncular ve teknik heyetle tokalaşan Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi’ndeki başarıları dolayısıyla millilere tebriklerini iletti.

BASKAN BAK VE MELISSA VARGAS ZİYARETTEYDİ

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bulunuyordu. Milli voleybolcu Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a forma hediye etti.