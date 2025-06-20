Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vargas’tan forma aldı

CUMHURBAŞKANI, A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMINI AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi’nde 6’da 6 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kabul etti. Bu ziyarette Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da yer aldı. Ziyaret, Milli Eğitim Bakanlığınca Bahçelievler’deki bir otelde düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesinde gerçekleşti. Erdoğan, sporcular ve teknik heyetle tokalaşarak İstanbul’da düzenlenen 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi’ndeki başarılı performansları dolayısıyla millileri tebrik etti.

MELISSA VARGAS’DAN HEDİYE

Kabul sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu. Milli voleybolcu Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a forma hediye etti. Bu anlamlı hediye, takımın başarısının bir sembolü olarak değerlendirilirken, sporcuların motivasyonunu artıran bir an oldu.