Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Aliyev’den Önemli Görüşme

cumhurbaskani-erdogan-ve-aliyev-den-onemli-gorusme

SİYASET ARENASINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi yaptı.

İKİLİ İLİŞKİLER VE ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME SÜRECİ ELE ALINDI

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan’ın ticaret dâhil birçok alanda iş birliği içinde hedeflerine ulaşma gayretlerini sürdürdüğünü dile getirdi. Ayrıca, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecinin olumlu ilerleyişinden memnuniyet duyduklarını ve bu sürece destek verdiklerini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ALİYEV’E DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ

Görüşmenin bir diğer önemli konusu ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in doğum günü ve yeni yılı dolayısıyla tebriklerini iletmesiydi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Asrın İnşası: 455 Bin Konut Tamamlandı

Deprem bölgesindeki inşaat seferberliği, 455 bin konut ve iş yerinin tamamlanmasıyla sona erdi. Son teslim töreni ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da düzenlenecek.
Gündem

Hakan Fidan, Hamas Heyeti ile Gazze’yi Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın Halil Hayye liderliğindeki heyetiyle Ankara'da görüştü. Görüşmenin içeriğiyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı.
Gündem

2025 Altın Rekorları İle Yatırımcıları Şaşırttı

Yıl sonuna yaklaşırken ons altın 4,500 doları geçerek tarihi bir seviyeye ulaştı. 1979’dan beri en iyi yıllık performansını gösterdi.
Gündem

Erdoğan’dan Asgari Ücret Açıklaması Bekleniyor

Erdoğan, yeni asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Ancak, refah payı beklentileri karşılanmayacak gibi görünüyor.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya Uçağı Kazası Üzerine Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in insani yardım girişlerine engel olduğunu ve bu durumu bahanelerle sürdürdüğünü belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.