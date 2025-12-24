Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Aliyev’den Önemli Görüşme

SİYASET ARENASINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi yaptı.

İKİLİ İLİŞKİLER VE ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME SÜRECİ ELE ALINDI

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan’ın ticaret dâhil birçok alanda iş birliği içinde hedeflerine ulaşma gayretlerini sürdürdüğünü dile getirdi. Ayrıca, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecinin olumlu ilerleyişinden memnuniyet duyduklarını ve bu sürece destek verdiklerini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ALİYEV’E DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ

Görüşmenin bir diğer önemli konusu ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in doğum günü ve yeni yılı dolayısıyla tebriklerini iletmesiydi.