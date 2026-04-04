Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Arasındaki Telekonferans Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye-RUSYA İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meseleler üzerinde duruldu. Kremlin, Erdoğan ve Putin’in gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair detayları içeren bir yazılı açıklama paylaştı. Açıklamada, liderlerin Orta Doğu’daki gerginlikleri de değerlendirdiği ifade edildi. “Basra Körfezi’nde askeri ve siyasi gerilimlerin artış göstermesi üzerine kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu. Buradaki yoğun çatışmaların sadece bölgesel değil, küresel düzeyde enerji, ticaret, lojistik ve diğer sektörler açısından ağır sonuçlar doğurduğu kaydedildi. Liderler, bir an evvel ateşkes sağlanması ve bölge devletlerinin meşru çıkarlarını gözeten bir uzlaşma ile barış anlaşmalarına yönelik çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirttiler” denildi.

PUTİN’DEN TEŞEKKÜR

Görüşmede, Ukrayna krizi ve Karadeniz’in güvenliği konularına da dikkat çekildiği bilgisi verildi. “Putin, Ukrayna etrafındaki durumun müzakere edilmesi aşamasında, müzakereleri kolaylaştırmaya yönelik kararlı tutumu nedeniyle Erdoğan’a teşekkür etti. Kiev yönetiminin, Rusya ve Türkiye’yi birbirine bağlayan gaz taşıma altyapısını hedef alma girişimlerinin yanı sıra, Karadeniz’deki ticari gemilere yönelik tehditleri göz önünde bulunduran liderler, Karadeniz bölgesinde güvenliğin sağlanmasına dair eş güdümlü adımların önemini vurguladılar” şeklinde açıklama yapıldı.

ENERJİ VE STRATEJİK PROJELER GÜNDEME GELDİ

Açıklamanın sonunda, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinildi. “Ayrıca liderler, başta enerji sektöründeki ortak stratejik projelerin hayata geçirilmesi olmak üzere, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için atılacak adımları ele aldılar” ifadesi kullanıldı.