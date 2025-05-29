Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Anayasa Amacımız Değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan uçaktaki açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’dan dönüş yolculuğunda, gazetecilere önemli değerlendirmelerde bulundu. Bağımsızlık Günü kutlamaları için gittiği Azerbaycan’da 30 yıllık işgalin ardından Karabağ’a bir kez daha gitmenin kendisine mutluluk verdiğini dile getiren Erdoğan, “Azerbaycan’ın, Karabağ’ın her köşesinde kalkınma ve imar seferberliğini tüm hızıyla devam ettirdiğini görüyoruz. Bu imar çalışmalarına ülkemizden birçok şirketin katkıda bulunması bizler için ayrı bir övünç kaynağıdır.” dedi.

ÜÇ ÜLKENİN İŞ BİRLİĞİ

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki ikinci bölgesel istişare mekanizmasının zirvesinin gerçekleştirdiğini kaydeden Erdoğan, bakanların gündemdeki konuları görüşmek amacıyla muhataplarıyla bir araya geldiğini aktardı. Türkiye’nin hem Azerbaycan hem de Pakistan ile her düzeyde yoğun iş birliği içinde olduğunu belirten Erdoğan, “Kendileriyle istişarelerimizde ikili mevzuların yanı sıra bilhassa üç ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk.” ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN BARIŞ SÜRECİ

Güney Kafkasya’da istikrar ve barışa verdikleri önemi vurgulayan Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında son dönemde atılan adımlardan memnuniyet duyduklarını belirtti. “Barış anlaşması metni üzerinde uzlaşıya varılmasını da istikrar yolunda mühim bir gelişme olarak görüyoruz.” şeklinde konuşan Erdoğan, sürecin en kısa zamanda sonuçlanmasını istediklerini söyledi.

HINDISTAN-PAKISTAN GERİLİMİNE YANIT

Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gerilimle ilgili olarak ateşkes kararının alınmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Erdoğan, iki taraf arasında sağlıklı bir diyaloğun kurulması için ateşkesin sunduğu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

MEDYA SORULARINA YANITLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Üçlü zirvenin ve Laçın Havalimanı’nın bölgedeki iş birlikleri açısından önemini vurgulayan Erdoğan, “Laçın bölgesi Karabağ’daki yeniden yapılanma sürecinde ulaşım ve lojistik altyapının güçlendirilmesi için kilit konumda yer alıyor.” dedi. Ayrıca, Türkiye ile Azerbaycan’ın çeşitli alanlarda iş birliklerini geliştirileceğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin yeni anayasa çalışmalarına da değinerek, “Yeni ve sivil bir anayasa bizim milletimize verdiğimiz bir söz. Bundan geri adım yok.” dedi. Anayasanın toplumun tümünü kapsayan bir toplumsal sözleşme olduğunu vurguladı.

ENERJİ ÇALIŞMALARI VE GELECEK MUJDELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji alanındaki ilerlemelere de dikkat çekti ve Türkiye’nin enerji keşfeden bir ülke konumuna geldiğini belirtti. 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfi ile birlikte Türkiye’nin enerji ticaret merkezi olma hedefinin daha da yakınlaştığını söyledi.

Erdoğan, “Enerji alandaki her başarı hem ekonomik hem de stratejik kazançtır.” diyerek, Türkiye’yi enerji alanında tarihi müjdelerle tanıştıracaklarını ifade etti.

AİLE 10 YILI PROJESİ

Erdoğan, “Aile 10 yılı” vurgusunun toplumsal, kültürel ve ekonomik dönüşümler içeren bir devlet politikası olacağını belirtirken, aile kurumunu güçlendirmenin önemine dikkat çekti.

Nüfus meselesinin ülkenin geleceğini doğrudan ilgilendiren bir konu olduğunu belirten Erdoğan, bu süreçte kaydettikleri ilerlemeleri artırarak devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, hem ülke içindeki politikaları hem de bölgedeki stratejik ilişkileri içeren önemli gelişmelere dair bilgiler içeriyor.