Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan elde edilen bilgilerin ışığında, bu görüşmede Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler ve mevcut bölgesel ile küresel gelişmeler üzerinde duruldu.

Türkiye’nin Rolü ve Barış Vurgusu

Erdoğan, telefon görüşmesinde Türkiye’nin, Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı bir barış sağlama çabalarını sürdüreceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin iki ülke heyetleri arasında İstanbul’da başlatılan görüşmelerin devamından yana olduğu ifade edildi. İstanbul’daki görüşmelerde belirlenen esir değişiminin yakın zamanda gerçekleştirilmiş olmasının memnuniyet verdiğini dile getirdi.

Görüşmelerin Önemi

İstanbul’da düzenlenmesi planlanan ikinci tur görüşmelerde olası bir ateşkesin ele alınmasının, barışa giden yolun zeminini hazırlayacağını vurgulayan Erdoğan, her iki ülkenin de güçlü heyetlerle toplantıya katılımının barış sürecinde sağlanan ivmenin sürdürülmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu kaydetti. Ayrıca, heyetler arası görüşmeler tamamlandıktan sonra liderler düzeyinde de görüşmelerin yapılmasının barış sürecine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.