“Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş, Başbakan İmamoğlu”

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL’DEN İDDİALI AÇIKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan yolsuzluk operasyonu sonucu Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Özel, geçtiğimiz günlerde İmamoğlu’nu ziyaret ederek bu süreçte yaşananları aktardı.

SEÇİM STRATEJİSİ VE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, İmamoğlu’nun içeride olduğu sürece seçim stratejileriyle ilgili önemli bilgiler verdi. Özel, “İmamoğlu’nu Silivri’de tutup yasak getirsinler, yüzde 70 oy ile seçimi alırız, parlamentoda Anayasa’yı değiştirecek çoğunluğu alırız” ifadesini kullanarak, “15 günde Anayasa’yı değiştiririz, İmamoğlu çıkar görevine başlar. Erdoğan için bulunan formül bulunur. Ya da büyük bir coşkuyla parlamenter sistem hazırlığı yapılır” şeklinde ekledi.

MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU’NUN GELECEĞİ

Eğer Ekrem İmamoğlu, ilerleyen süreçte tutuklu kalmaya devam ederse, Özel’in açıklamasına göre seçim sonrasında parlamenter sisteme geçilecektir. Bu durumda Cumhurbaşkanı olarak Mansur Yavaş’ın, Başbakan olarak ise İmamoğlu’nun görev alacağı düşünüyor.