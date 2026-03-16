Cumhurbaşkanlığı Koordinasyonunda 21 Sosyal Medya Hesabına Engel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıklarının iş birliği ile gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 21 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Araştırmalar sırasında, bu hesapların “Türkiye’yi hedef alan manipülatif paylaşımlar” gerçekleştirdiği, “kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturmayı” hedeflediği ve bazı içeriklerde “toplumsal gerilimi artırabilecek söylemlere” yer verildiği belirlendi. Yetkililer, bu hesapların kullanıcıları hakkında adli süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

400’DEN FAZLA HESABA ENGEL

Güvenlik kaynakları, 28 Şubat tarihinden bu yana benzer sebeplerle 400’den fazla sosyal medya hesabına erişim engeli uygulandığını ifade etti. Bu durum, medya ve sosyal platformlarda yayılan dezenformasyon ile mücadele amaçlı yürütülen faaliyetlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

