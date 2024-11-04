“Cumhurbaşkanlığı Koşusu Birincileri Belli Oldu”

YARIŞTA BAŞARI GÖSTEREN SAFKAN ‘DENİZ EFE’

18 atın mücadele ettiği yarışı, Arif Çelik’in sahipliğini üstlendiği ve jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı ‘Deniz Efe’ isimli safkan kazandı. Bu önemli yarış, görkemli bir atmosferde gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANLIĞI KOŞUSU’NDA ‘DRAGON FLAME’

Ankara’da düzenlenen 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nda, Emrah Agun’un sahibi olduğu ve jokey Akın Sözen’in yönettiği ‘Dragon Flame’ adlı safkan birinci oldu. Bu yarış da at yarışı tutkunları için heyecan dolu anlara sahne oldu.

YARIŞI İZLEYEN ÖNEMLİ İSİMLER

Yarışları izleyenler arasında Genelkurmay II. Başkanı Kemal Yeni, Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı gibi önemli isimler yer aldı. Bu durum, etkinliğin prestijini artırdı.