“Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı”

EN BÜYÜK BAYRAM COŞKUSU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm ülke genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen görkemli törenlerle kutlandı. Meydanlarda ve doğanın her köşesinde birbirinden renkli manzaralar ortaya çıktı. 7’den 77’ye tüm halk, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’i, ilanının 101’inci yıldönümünde yine coşkuyla sahipleniyor.

HAVA, DENİZ VE KARADA KUTLAMALAR

Türkiye’nin en cazip turizm bölgelerinden biri olan Kapadokya’da balonlar, Türk bayraklarıyla havalanıyor. Van Gölü’nün derinliklerinde büyük bir Türk bayrağı açılıyor. Şanlıurfa’da ise Göbeklitepe’ye doğru gerçekleştirilen 10 kilometrelik yürüyüş göz dolduruyor. Dev Türk bayrağını açan gençler, marşlar söyleyerek Cumhuriyet’in 101’inci yılını büyük bir heyecanla kutluyor. Zonguldak’taki madencilerin geçit töreni büyük ilgiyle takip ediliyor. Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Dalaman ilçeleri ile Samsun’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileri ve Sahil Güvenlik botları ziyaretçilerle buluşuyor. Erzurum Palandöken’de ise deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte Cumhuriyet tırmanışı gerçekleştiriliyor.