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Cumhuriyet Bayramı’na Özel Kutlamalar

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ÜNLÜLERDEN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

İbrahim Tatlıses, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.” şeklinde bir mesaj paylaştı.

ATA’MIZ IN ESESLERİNE VURGU

Gülşen Bubikoğlu ise Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. Ata’mızın en büyük eseri Cumhuriyetimizin 101’inci yılı. Sonsuza kadar yaşasın.” dedi.

EMEL SAYIN’DAN KUTLAMA

Emel Sayın da Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, “Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

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