“Cumhuriyet Bayramı’nda Ücretsiz Ulaşım Olacak”

BAKANLIK ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİ SUNUYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Bakanlığa bağlı raylı sistem hattı ve metro hatlarının ücretsiz olarak sunulacağını açıkladı. Bu karar, Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Uraloğlu, “29 Ekim’de Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu tüm halkımıza ücretsiz olarak sunulacak” dedi.

HIZLI VE EKONOMİK ULAŞIM İMKÂNI

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, “Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu tüm halkımıza gün boyunca (29 Ekim 2024 Salı) hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak.” şeklinde belirtmiş oldu. Bu uygulama, Cumhuriyet Bayramı’nda vatandaşların etkinliklere ulaşabilmesi açısından önemli bir kolaylık sağlıyor.