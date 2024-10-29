“Cumhuriyet ve İstihbarat Etkinliği”

CUMHURİYETİN 101. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİĞİ

Milli İstihbarat Akademisi, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünü kutlamak amacıyla “Cumhuriyet ve İstihbarat” başlıklı bir etkinlik düzenliyor. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılıyor. Açılış konuşmasını Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse yapıyor ve etkinlik kapsamında Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar istihbarat alanındaki gelişmeler değişik bakış açılarıyla değerlendiriliyor.

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı’nın Cumhuriyet dönemi istihbaratını ele aldıkları sohbet oluyor. Bu sohbet, katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, konuşmasına 23 Ekim’deki terör saldırısında şehit olan vatandaşları anarak başlıyor. Köse, Türk istihbarat tarihinin derin kökenlerine ve günümüzdeki stratejik rolüne değinerek, her dönemde milli iradeye sahip çıkmanın önemini vurguluyor.