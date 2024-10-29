Cumhuriyetimizin 101. Yıl Dönümü Kutlaması

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ’DAN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünde Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda, “geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla ilerliyor, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde bir mesaj yayımladı. Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünü ilk günkü heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

CUMHURİYET’İN TARİHSEL ÖNEMİNE VURGU

Yılmaz, 29 Ekim’in aziz milletin bağımsızlık tutkusunu ve hür yaşama iradesini dünyaya ilan ettiği bir gün olduğunu belirtti. Türk milletinin yokluklar ve imkansızlıklar içinde varlığını koruyarak Cumhuriyet’i kararlılıkla kurduğunu dile getiren Yılmaz, Cumhuriyet’in asırlık bir çınar gibi kök salarak birçok zorluğu aştığını vurguladı.

BİRİM VE KARDEŞLİK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. “Bugüne kadar birliğimize, kardeşliğimize ve vatan sevgimize yönelen her tehdit, milletimizin çelikten iradesi karşısında başarısızlığa uğramış, bugünden sonra da uğramaya mahkumdur” diyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını kaydetti. Yılmaz, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun” ifadeleriyle mesajına son verdi.