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Cumhuriyetin 101. Yılı Kutlamaları Başladı

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CUMHURİYETİMİZİN 101. YILI KUTLANIYOR

Cumhuriyetimizin 101. yılı, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet erkânı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Anıtkabir’de düzenlenen törene katılıyor. Törenden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’ye geçerek tebrikleri kabul edecek.

BEŞTEPE’DE ÖZEL PROGRAM VE RESEPSİYON

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Beştepe’de bir resepsiyon gerçekleşecek, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda özel bir program düzenlenecek. Resepsiyona siyasiler, yabancı misyon şefleri, milli sporcular ve sanatçılar davet ediliyor. Törende 2 binin üzerinde davetlinin yer alması bekleniyor.

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