“Cumhuriyetin 101. Yılında Öğrenci etkinliği”

BURSA’DA CUMHURİYET KUTLAMASI

Bursa’da, Cumhuriyet’in 101. kuruluş yıldönümü nedeniyle yüzlerce lise öğrencisi bir araya geldi ve görkemli bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, Türkiye haritası oluşturarak, Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile güçlü bir görsel sunum gerçekleştirdi. Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yer alan öğrenciler, Cumhuriyet’in 101. yılına özel olarak hazırlanan bir koreografi ile de etkinliğe renk kattı.

ÖĞRENCİLERDEN YARATICI BİR SUNUM

Okulda eğitim gören yaklaşık 500 öğrenci, okul bahçesinde sıralanarak Türkiye haritasını oluşturdu. Harita içerisinde yer alan Atatürk posteri ve Türk bayrağının dron ile havadan görüntüleri alındı. Öğrencilerin oluşturduğu bu yaratıcı haritanın görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı. Bu etkinlik, gençlerin Cumhuriyet’e olan bağlılıklarını ve yaratıcı güçlerini sergileyen anlamlı bir organizasyon oldu.