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CVKMD Sermaye Artırımı KAP Açıklaması

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ŞİRKET SERMAYESİ ARTIRIMI HAKKINDA BİLDİRİM

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruda, şirketin 12.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 200.000.000 TL’si “Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları” hesabından, 1.158.000.000 TL’si “Hisse Senedi İhraç Primleri” hesabından karşılanarak, her biri 1 TL nominal değerde 1.358.000.000 adet pay ile 1.358.000.000 TL artırılarak toplam sermayenin 1.400.000.000 TL’ye çıkarılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurunun onaylandığı bildirildi.

ONAY VE BELGELER

Sermaye Piyasası Kurulu, 03.02.2025 tarihli yazısıyla şirketin başvurusunu onaylayarak, 30.01.2025 tarih ve 6/188 sayılı kararıyla İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metnini onayladığını bildirdi. Söz konusu belgeler, yapılan duyuruda ekte yer almakta.

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