D.E.M. Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Pazarlık Yoktur

PKK KONGRESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, katıldığı bir televizyon programında PKK’nın 12. Kongresi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakırhan, kongre kararlarının kısa süre içinde kamuoyuna duyurulacağını ifade ederek sürecin şeffaf olduğunu ve herhangi bir pazarlık yapılmadığını vurguladı. İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile dört saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Bakırhan, sürecin Türkiye’nin vicdanı tarafından yönetileceğini dile getirdi.

PAZARLIK İDDİALARINA CEVAP

Bakırhan, “Kimi yerlerde tartışıldığı gibi öyle arka kapılar arkasında bir pazarlık söz konusu değil. Bizzat ben kendim İmralı Adası’na gittim” diyerek bu konudaki iddialara yanıt verdi. PKK’nın 12. Kongresi, 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplandı ve bu kongrede alınan kararların yakında açıklanacağı duyuruldu. Bakırhan, kongre sonuçlarının Abdullah Öcalan’ın yol haritasına uygun olacağını düşündüğünü ifade etti. Silah bırakma ve çözüm sürecine yönelik çağrıların kongrede tartışıldığını aktardı.

SÜRECİN DEMOKRATİKLEŞMESİ İHTİYACI

Bakırhan, sürecin önceki dönemlere göre daha şeffaf yürütüldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sürece sağladıkları katkılardan ötürü teşekkür etti. Ayrıca, Kürt hareketinin Türkiye’yi bölmek gibi bir hedefinin olmadığını ve eşit yurttaşlık temelli bir sistem önerdiğini vurguladı. Türkiye’nin demokratikleşmesi gerektiğini belirten Bakırhan, şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet rejimine karşı değiliz. Ancak cumhuriyetin ikinci yüzyılda demokratikleşmesi gerekiyor. Demokrasiye açık olmalı.”