D. Santarelli: Üzgünüz, çok yakındık!

HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞTIK

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, gümüş madalya kazanmalarının ardından yaptığı açıklamalarda, bugün kazanmak için her türlü çabayı gösterdiklerini belirtti. İtalya’nın dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu dile getiren Santarelli, “Bu maçı kazanabileceğimize gerçekten inanmıştım. Belki de bu yüzden üzgünüz çünkü çok yakındık.” dedi.

GURUR DUYULACAK BİR PERFORMANS

Santarelli, “Yaptıklarımızla gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum.” ifadesini kullanarak, takımının mücadele gücüne dikkat çekti. Takımının bazı anlarda rakibi zor durumda bıraktığını vurguladı. “Oyuncularımla, ekibimle gurur duyuyorum.” diyen Santarelli, herkesin kendilerine inandığını ve destek verdiğini belirtti. Son olarak, “Bugün bence mutlu olabilirler.” diyerek, takımın performansından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.