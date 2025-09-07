D. Santarelli: Üzgünüz, çok yakındık!

ÖZEL AÇIKLAMALAR

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Başantrenörü Daniele Santarelli, gümüş madalya kazandıktan sonra AA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Bugün galip gelmek için her türlü çabayı gösterdiklerini belirten Santarelli, “Dünyanın en iyi takımlarından biri olan İtalya’yı yenmek için mücadele ettik.” ifadelerini kullandı.

MÜCADELENİN ANLAMİ

Santarelli, maçın kazanılabileceğine içtenlikle inandığını ve bu nedenle üzüntü hissettiğini dile getirerek, “Belki de bu yüzden üzgünüz çünkü çok yakındık. Yaptıklarımızla gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum.” dedi. Takımının gösterdiği çaba ve mücadele karşısında, rakiplerinin de zor durumda kaldığını vurgulayan Santarelli, “Oyuncularımla ve ekibimle gurur duyuyorum.” şeklinde konuştu.

Son olarak, “Herkes bize inandı, bizi destekledi. Bugün bence mutlu olabilirler.” diyerek, takımının başarı serüveninde destek olan herkese teşekkür etti.