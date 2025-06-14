D8 Ülkeleriyle 126,6 Milyar Dolar Ticaret

GELİŞEN 8 ÜLKE TEŞKİLATI’NIN ROLÜ

Türkiye’nin 1997’de kurduğu Gelişen 8 Ülke (D8) Teşkilatı, Ankara’nın öncülüğünde bölgesel işbirliğini global düzeyde stratejik ortaklıklara dönüştürüyor. Küresel bir yapı haline gelen D8 Teşkilatı, milyarlarca dolarlık ticaret hacmiyle dikkat çeken bir ekonomik blok oluşturdu.

ÜYE ÜLKELER VE HEDEFLERİ

Teşkilat, Türkiye ile birlikte Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve geçen yıl Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen 11. Zirve Toplantısı’nda üye olarak kabul edilen Azerbaycan’ı kapsıyor. Tarihsel ve kültürel bağları olan bu ülkeler, ekonomik işbirliğini artırmayı amaçlayarak ticaret, sanayi, teknoloji ve ulaşım alanında yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

TİCARET HACMİ ARTIYOR

D8 Teşkilatı içerisindeki ticaret Türkiye için önemli bir artış gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020-2024 döneminde bu ülkelere toplam 60,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye, bu ülkelerden 65,9 milyar dolarlık mal aldı. Böylece Türkiye’nin D8 ülkeleriyle 5 yıllık toplam ticaret hacmi 126,6 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte, Türkiye en fazla ihracatı Mısır’a yaparak, bu ülkeye 19,7 milyar dolarlık ihracata karşılık 14,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

İHRACAT VE İTHALAT VERİLERİ

Bu yılın ocak-nisan döneminde D8 Teşkilatı üyesi ülkelere toplam 4,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı, bu ülkelerden ise 5,4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi ve toplam ticaret hacmi 9,5 milyar dolara ulaştı. Türkiye, Mısır, İran, Azerbaycan, Pakistan ve Nijerya ile yaptığı ticarette dış ticaret fazlası elde etti. Mısır ile 5,2 milyar dolar, İran ile 2,5 milyar dolar, Azerbaycan ile 7,6 milyar dolar, Pakistan ile 1,8 milyar dolar ve Nijerya ile yaklaşık 3 milyar dolar fazlası bulundu.

SAVUNMA SANAYİİ VE İŞBİRLİKLERİ

Türkiye’nin D8 ülkeleriyle yapılan ortak çalışmalar arasında savunma sanayisi, tarım ve enerji gibi alanlar yer alıyor. Son günlerde Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan anlaşma ile Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN’ın 48 adet üretilerek Endonezya’ya ihraç edilmesi sağlandı. Bu anlaşma ile birlikte Endonezya’nın yerel kabiliyetleri de üretim sürecine dahil edilecek. Ayrıca, afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği amacıyla bir mutabakat zaptı da imzalandı.

MISIR İLE İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

D8 Teşkilatı’na üye Mısır ile 17 mutabakat zaptı imzalanarak, demir yolu ve tarım sektörlerinde işbirlikleri artırılmaya çalışılıyor. Ayrıca, HAVELSAN ile Mısır’daki Arap Endüstri Organizasyonu’na bağlı Kadir Fabrikası arasında imzalanan anlaşma ile insansız kara araçlarının üretimi için Türk teknik ve lisans desteği sağlanacak.

ENERJİ ALANINDA STRATEJİK ANLAŞMALAR

Türkiye ile İran, enerji alanındaki iş birlikleri sayesinde Türkmenistan doğal gazını İran üzerinden Türkiye’ye taşıyan yeni bir anlaşma devreye aldı. Bu durum, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini artıracak ve enerji ticaretindeki stratejik rolünü güçlendirecek. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki anlaşmalar da enerji alanında işbirliklerini artırmayı amaçlıyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜ DESTEKLENİYOR

Malezya, Nijerya ve Pakistan gibi ülkelerdeki inşaat projelerine de malzeme ve teknoloji desteği sağlanıyor. Türkiye’nin D8 Teşkilatı üyesi ülkelerle 2020-2024 dönemi dış ticaret verileri de dikkat çekiyor.