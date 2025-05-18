Dacia, Uygun Fiyatlı 7 Kişilik SUV

Türkiye otomobil pazarındaki ailelerin en büyük sıkıntılarından biri, hem geniş hem de bütçeye uygun bir aracı bulmak. 7 kişilik SUV segmenti, yüksek fiyatları nedeniyle pek çok tüketici için ulaşılması zor bir alan haline geldi. Ancak Dacia, bu yanılgıyı ortadan kaldırmak için kararlı adımlar atıyor. Markanın popüler aracı Dacia Jogger, sunduğu 7 kişilik oturma kapasitesi, LPG’li motor seçeneği ve SUV tarzı yüksek tasarımıyla, “Taliant parasına aile arabası” arayanlar için eşsiz bir alternatif sunuyor.

7 KİŞİLİK OTURMA KAPASİTESİ VE UYGUN FİYAT

Dacia Jogger’ın en dikkat çekici özelliği, sunduğu 7 kişilik oturma kapasitesini uygun fiyat ile bir araya getirmesi. Türkiye’de bu fiyata yalnızca 5 kişilik B sınıfı sedanlar alınabilirken, Jogger geniş iç hacmiyle ailelerin ihtiyaçlarını karşılamayı başarıyor. Ek olarak, 5 koltuklu versiyonu da mevcut; böylelikle geniş bagaj alanı arayan çiftler veya çekirdek aileler de bu modeli tercih edebiliyor.

ÇEŞİTLİ MOTOR SEÇENEKLERİ

2025 model Dacia Jogger, üç farklı motor seçeneği ile satışa sunuluyor. En ekonomik seçenek olan Turbo ECO-G 100 bg versiyonu, fabrika çıkışlı LPG sistemi sayesinde yakıt ekonomisi sağlıyor. Bu motor seçeneği, hem 5 hem de 7 koltuklu halde tercih edilebiliyor. Özellikle şehir içi kullanımda gösterdiği düşük yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor.