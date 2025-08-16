Daltonlar Çetesi İddianamesi Kabul Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame, İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Toplamda 105 sanığın yargılamasına yakın bir zamanda başlanması bekleniyor.

İDDİANAMENİN DETAYLARI

1676 sayfalık iddianamede, 2 kişi “maktul”, 1 kişi “mağdur”, 78 kişi “müşteki” olarak yer alıyor. Tutuklu sanık sayısı 69 iken, 9 sanık firari durumda. İddianamede, suç örgütünün geçmişi ve yapısı hakkında detaylı bilgilere yer veriliyor. Firari örgüt elebaşı Barış Boyun’un, Türkiye’deki örgüt faaliyetlerinin sürebilmesi için farklı alanlarda yöneticiler görevlendirdiği ve silahlı eylem grubunun başka bir firari sanık olan Beratcan Gökdemir tarafından yönetildiği belirtiliyor. Gökdemir’in, “Daltonlar” adı verilen bir grubun lideri olduğu, bu grubun Barış Boyun’un suç örgütü adına birçok silahlı saldırı gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

GÖKDEMİR’İN AÇIKLAMALARI

Gökdemir’in Mart 2024’te Barış Boyun’un suç örgütünden ayrıldığı ve “Daltonlar” suç örgütünün lideri olduğu kaydediliyor. İddianamede, yapılan saha ve istihbari çalışmalarda Gökdemir’in eylemlerden elde edilen haksız kazanç ile silahların adil paylaşılmaması sebebiyle Boyun’dan ayrıldığı bilgisi yer alıyor. “Daltonlar” isimli örgütün, diğer yeraltı suç örgütlerinden farklı gençlerden oluştuğu, bu gençlerin bilgisayar oyunlarından etkilendiği ve sosyal medya üzerinden meydan okumalar yaptıkları belirtiliyor.

ÖRGÜTÜN YAPISI VE HEDEFLERİ

Gökdemir’in elebaşı olduğu örgütung yöneticileri arasında Batın Can Gökdemir ve diğerleri yer alıyor. İddianamede, bu kişilere büyük bir bağlılık ve itaat olduğu, sosyal medya üzerinden genç nesil üzerinde hayranlık oluşturduğu vurgulanıyor. Sosyal medyada lüks yaşam tarzlarını paylaşarak gençleri kendilerine çekmeye çalıştıkları ifade ediliyor. Bunun ardından yurt dışındaki örgüt elebaşları ile bağlantı kuran gençlerin İstanbul’daki daha kıdemli üyelerle tanıştırıldığı belirtiliyor.

İddianamede firari sanıklar Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar ve Murat Küçükyavuz ile tutuklu sanıklar Ahmet Mustafa Timo, Sinan Memi, Murat Özavşar ve Batın Can Gökdemir’in çok sayıda suçtan dolayı ağır cezalarla karşı karşıya kaldıkları belirtiliyor. Sanıkların, yönetici konumları dolayısıyla diğer örgüt üyelerinin eylemlerinden de sorumlu tutulacağı ifade ediliyor. Cezalandırma talebi olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve uzun süreli hapis cezası ile adli para cezası istemleri yer alıyor.