Daltonlar Çetesi Üyesi Türkiye’ye Getirildi

SİLAHLI SALDIRILARLA GÜNDEME GELEN SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ TOPLANIMDA

Motosikletli silahlı saldırılar ve çeşitli suçlarla dikkat çeken Daltonlar adlı organize suç örgütünün önemli figürlerinden biri olan Sinan Memi, Polonya’dan Türkiye’ye getirildi. 20 yakalama emriyle üç yıldır kırmızı bültenle aranan Memi, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tasarlayarak öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, terör örgütü propagandası yapma gibi 10 farklı suçlamayla gündemde bulunuyor.

ZEHİR TACİRİ BULGARİSTAN’DAN GETİRİLDİ

Sinan Memi’nin yanında, uyuşturucu ticareti nedeniyle hakkında 30 yıl hapis cezası kararı bulunan Atakan Avcı da Bulgaristan’dan Türkiye’ye getirilmiş durumda.

BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR

Her iki operasyon hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya aracılığıyla şu açıklamayı yaptı: “Türk polisinden kaçamazsınız.” Bakan Yerlikaya, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Bizden kaçamayacaklar.” sözleriyle durumu vurguladı.