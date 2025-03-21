Daltonlar Suç Örgütü’ne Büyük Darbe

İnterpol KIRMIZI BÜLTEN TALİBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde İnterpol’den kırmızı bülten talep edilen Daltonlar Suç Örgütü’nün yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurtdışı çalışmalar neticesinde yakalanarak dün Türkiye’ye getirildi. Şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

SUÇLAMALAR VE GÖZALTILIK SÜRECİ

Timo’nun “Silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek”, “Kasten öldürme”, “Kasten öldürmeye teşebbüs”, “Kasten yaralama”, “Yağma”, “Silahlı tehdit”, “Mala zarar verme”, “Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma”, “Otomobil hırsızlığı” ve “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” gibi 31 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Savcılık, Timo hakkında MİT’in yurtdışı çalışmaları sonucunda gerekli olan işlemlerin yapılmasının ardından 4 gün süreyle gözaltı kararı verdi.

BAŞ ŞÜPHELİ OLDUĞU OLAYLAR

Ayrıca Timo’nun, 27 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul’da Eyüp Kara’nın öldürülmesi ve 25 Eylül 2024’te Kahramanmaraş’ta Yunus Erden’in öldürülmesi gibi olaylarda baş şüpheli olduğu bilgisi de edinildi. Bu gelişmeler, Timo’nun özellikle organize suçlar üzerindeki etkisini daha da belirgin hale getiriyor.