Danimarka Başbakanı Frederiksen Netanyahu’yu Eleştirdi

BAŞBAKAN FREDEKERSEN’DEN İSRAİL AÇIKLAMALARI

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail’in Gazze Şeridi üzerindeki saldırıları ve bölgede süregelen çatışmalar hakkında bir açıklama yaptı. Frederiksen, Danimarka basınına yaptığı açıklamada, “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir problem haline geldi” sözleriyle, Danimarka’nın Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı döneminde İsrail’e yönelik baskıların artırılmasına yönelik çaba göstereceğini belirtti. Ülkesinin uzun zamandır İsrail’in yanında durduğunu ifade eden Frederiksen, bu desteği sürdürme konusunda kararlı olduklarını fakat Netanyahu’suz bir İsrail’in daha iyi bir konumda olacağını vurguladı. Ayrıca, mevcut İsrail hükümetinin ülke çıkarlarına karşı hareket ettiğini ve bunun İsrail halkının meselesi olduğunu dile getirdi.

BASKI ARTIRMA ÇABALARI

Frederiksen, “İsrail’e uygulanan baskıları arttırmak isteyen ülkelerden biriyiz ama henüz diğer AB üyelerinin desteğini kazanamadık” ifadelerini kullandı. Ticaret ve araştırma alanındaki yaptırımlara dikkat çeken Danimarka Başbakanı, “Siyasal baskının yanı sıra İsrailli yerleşimcilere, bakanlara ve hatta İsrail’in geneline yönelik yaptırımlar düşünüyorum. Henüz hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz. Rusya konusunda olduğu gibi, yaptırımları en büyük etkiyi oluşturacağına inandığımız alanları hedef alacak şekilde tasarlıyoruz” dedi.

GAZZE’DEKİ İNSANİ KRİZİN BOYUTU

Danimarka lideri, Gazze Şeridi’ndeki insani krize ilişkin yorum yaparak, İsrail’in devam eden saldırılarını ve bölgede açlığı bir silah olarak kullanmasını “Kesinlikle korkunç ve tam bir felaket” şeklinde nitelendirdi. Frederiksen, Danimarka’nın İskandinav komşuları ve diğer Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararına katılıp katılmayacağına dair soruları yanıtlayarak, “Hamas, gelecekteki Filistin devletinin topraklarının çoğunluğunu kontrol ettiği sürece böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Danimarka Hamas’ı ödüllendirmek istemiyor” açıklamasında bulundu.