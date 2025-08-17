Danimarka Başbakanı, Netanyahu Hakkında Konuştu

DANİMARKA BAŞBAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Danimarka basınına yaptığı açıklamada, “Netanyahu bir problem haline geldi” ifadesini kullanan Frederiksen, Danimarka’nın Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı döneminde, İsrail’e yönelik baskıların artırılması için çaba sarf edeceğini dile getirdi. Başbakan, ülkesinin uzun süredir İsrail’in yanında bulunduğunu, bu desteği sürdürme konusunda kararlı olduğunu ancak Netanyahu’nun liderliğindeki İsrail’in daha iyi bir konumda olabileceğini belirtti.

DANİMARKA’NI YAPTIRIM POLİTİKASI

Frederiksen, “İsrail’e uygulanan baskıları arttırmak isteyen ülkelerden biriyiz ama henüz diğer AB üyelerinin desteğini kazanamadık” sözleriyle, Danimarka’nın yaptırım politikası üzerine düşüncelerini paylaştı. Ticaret ve araştırma alanındaki yaptırımlara da atıfta bulunan Başbakan, “Siyasal baskının yanı sıra İsrailli yerleşimcilere veya bakanlara ve hatta İsrail’in geneline yönelik yaptırımlar düşünüyorum. Henüz hiçbir şeyi gözardı etmiyoruz. Yaptırımları en büyük etkiyi oluşturacağına inandığımız alanları hedef alacak şekilde tasarlıyoruz” ifadelerini kullandı.

GAZZE’DEKİ İNSANİ KRİZ

Danimarkalı lider, Gazze Şeridi’ndeki insani krize de değindi. İsrail’in sürdürdüğü saldırılar ve bölgede açlığı silah olarak kullanması hakkında, “Kesinlikle korkunç ve tam bir felaket” yorumu yaptı. Ayrıca, Danimarka’nın İskandinav komşuları ve diğer Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararı alıp almayacağına ilişkin sorulara da yanıt verdi. Frederiksen, “Hamas, gelecekteki Filistin devletinin topraklarının çoğunluğunu kontrol ettiği sürece böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Danimarka Hamas’ı ödüllendirmek istemiyor” dedi.