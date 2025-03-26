Danimarka’da Kadınlar İçin Zorunlu Askerlik

KADINLARIN ASKERLİĞE ALINMASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, yaptığı açıklamada “Mevcut savunma ve güvenlik politikası durumu göz önüne alındığında silahlı kuvvetlerin daha fazla kişiyi işe alması gerekiyor” dedi. Bu yeni düzenleme ile birlikte 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren 18 yaşına giren kadınlar, gelecek yıldan itibaren zorunlu askerlik hizmetine tabi tutulup tutulmayacaklarını belirlemek için yıllık kura sistemine dahil edilebilecek. Daha önce yalnızca erkekler için uygulanan bu sistem, artık kadınlar için de zorunlu hale getirilecek.

YENİ ASKERLİK DÜZENLEMELERİ

Poulsen, “Bu adım, kadınlar ve erkekler arasındaki tam eşitliği 1 Temmuz 2025’e çekmek açısından önemli bir mesaj” şeklinde ifade etti. Zorunlu askerlik için yeterince gönüllü bulunması durumunda yıllık kura uygulaması yapılmayacak. Bunun yanı sıra, yeni askerlik düzenlemeleri kapsamında hizmet süresi de dört aydan 11 aya çıkarıldı.

RUSYA’DAN GELEN TEHDİTLERE YÖNELİK ÖNLEMLER

Danimarka, Rusya’dan gelen tehditlere karşı gerekli önlemleri almak için Şubat ayında savunma harcamalarına önümüzdeki iki yıl (2026-2027) için toplam 6.8 milyar euro ek bütçe ayıracağını duyurdu. Geçmiş yıl, ülkenin savunma bütçesi 5.4 milyar euro artırılmıştı.