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Danimarka Kadınlar İçin Askerlik Zorunlu Olacak

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KADINLARIN ASKERLİĞE ALINMASI HAKKINDAKİ AÇIKLAMA

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, kadınların askere alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada “Mevcut savunma ve güvenlik politikası durumu göz önüne alındığında silahlı kuvvetlerin daha fazla kişiyi işe alması gerekiyor” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu yeni düzenleme ile birlikte 1 Temmuz 2025’ten sonra 18 yaşına giren kadınlar, gelecek yıldan itibaren zorunlu askerlik hizmetine tabi tutulup tutulmayacaklarını belirlemek için yıllık kura sistemine dahil edilebilecek. Erkekler için zaten yürürlükte olan bu uygulama, kadınlar için de zorunlu hale getirilecek.

ASKERLİK SÜRESİ VE EŞİTLİK VURGUSU

Poulsen, “Bu adım, kadınlar ve erkekler arasındaki tam eşitliği 1 Temmuz 2025’e çekmek açısından önemli bir mesaj” diye belirtti. Ancak, zorunlu askerlik için yeterli sayıda gönüllü bulunması durumunda yıllık kura uygulaması yapılmayacak. Yeni askerlik düzenlemeleriyle birlikte, askerlik hizmet süresi de dört aydan 11 aya çıkarıldı.

SAVUNMA HARCAMALARINDA ARTIŞ

Danimarka, Rusya’dan gelen tehditlere karşı önlem almak amacıyla Şubat ayında savunma harcamalarına önümüzdeki iki yıl (2026-2027) için 6.8 milyar euro ek bütçe ayıracağını duyurdu. Geçen yıl ise savunma bütçesi 5.4 milyar euro artırılmıştı.

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